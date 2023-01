V. Guimarães garante Jefferson

O V. Guimarães garantiu o lateral-esquerdo Jefferson. O jovem reforço, de 19 anos, iniciará a sua etapa na cidade berço na equipa B, com a expectativa de mais tarde chegar ao plantel principal.De acordo com os dados revelados pelo próprio Vila Nova, que há uma semana anunciou a saída do jogador para um clube português, o negócio com o V. Guimarães não implica qualquer compensação financeira numa primeira fase, uma vez que Jefferson chega a Guimarães por empréstimo.Jefferson, de 19 anos, atuava no Vila Nova, clube brasileiro do Estado de Goiânia, onde ingressou em 2020. Depois de um empréstimo ao Santos, em 2021, integrou a equipa principal do Vila Nova pela primeira vez em 2022.A outro nível, na Turquia foram reveladas informações sobre uma suposta proposta do V. Guimarães para a contratação do médio Yigit Celtik. O turco, de 19 anos, é o capitão da seleção nacional sub-19 do seu país natal. Atualmente, joga no Podbeskidzie, da Polónia, por empréstimo do Fortuna Sittard, da Alemanha, com quem tem contrato até 2026.