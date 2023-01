O V. Guimarães garantiu a contratação do jovem avançado Gustavo Nnachi. Natural do Equador, o extremo de 20 anos irá iniciar o seu percurso em Guimarães pela equipa B, na Liga 3.O Vitória chegou a acordo com Gustavo Nnachi depois do avançado ter terminado o vínculo com o LDU Quito, clube que representou em 2022. Formado no Nacional, também do Equador, o novo jogador do Vitória jogou ainda no Aucas e no Unibolivar.