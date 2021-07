V. Guimarães goleia a equipa B em jogo-treino

O V. Guimarães derrotou a equipa B por 4-0, com golos de Rochinha, Maga, Janvier e ainda um autogolo de um jogador da formação secundária dos vimaranenses.





Este jogo de preparação serviu de ensaio geral para o encontro da Allianz Cup, diante do Leixões, que marca o arranque oficial da temporada do Vitória. O duelo com os leixonenses será na próxima segunda-feira.