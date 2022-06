V. Guimarães goleia S. Lourenço do Douro com André Almeida e reforços em alta

Ao segundo teste de pré-temporada, o V. Guimarães somou o primeiro triunfo. Num encontro frente ao S. Lourenço do Douro, os minhotos venceram por 5-1, com André Almeida a fazer um dos golos, os reforços Woledzi e Anderson a fazerem também o gosto ao pé e Tiago Silva e Janvier a selarem o triunfo.Neste encontro jogaram Bruno Varela, Matous Trmal, Celton Biai, Miguel Maga, Alberto Costa, Bruno Gaspar, Mamadou Tounkara, Maxwell Woledzi, Abdul Mumin, Mikel Villanueva, Jorge Fernandes, André Amaro, Afonso Freitas, Hélder Sá, Matheus Índio, Alfa Semedo, Ibrahima Bamba, Dani Silva, Gonçalo Nogueira, André Almeida, Tiago Silva, Nicolas Janvier, Jota, Nelson da Luz, Jason Bahamboula e Anderson Silva.Antal Bencze, Rochinha, Rúben Lameiras e Bruno Duarte ficaram de fora em gestão de esforço. Händel, em contrapartida, falhou o encontro por estar a receber tratamento. .O próximo jogo do Vitória é frente ao Trofense, no dia 6 de julho, em Melgaço.