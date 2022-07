V. Guimarães goleia Trofense em jogo particular em Melgaço

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Vitória venceu o Trofense, por 4-1, em jogo particular que teve lugar no relvado do Centro de Estágio de Melgaço, onde o plantel de Pepa está a cumprir o estágio da pré-temporada.

Os golos dos vitorianos forma marcados por Jota Silva (3’), após assistência de Hélder Sá, Alfa Semedo (15’), que concluiu uma jogada de Ibrahima Bamba e Tiago Silva (33’) na cobrança de um penálti, isto na 1.ª parte do encontro.

O Vitória chegou ao quarto golo aos 47 minutos, por Janvier, na transformação de um livre direto e Vilson descontou para o Trofense, aos 70 minutos, para o 4-1 final.

O Vitória alinhou com o seguinte 11: Matous Trmal; Maga, Jorge Fernandes, Mikel Villanueva e Hélder Sá; Bamba, Alfa Semedo e Tiago Silva; Jota, Bruno Duarte e Dani Silva

Jogaram ainda: Maxwell Woledzi, Bruno Varela, Bruno Gaspar, Mumin, Amaro, Ogawa, Matheus Índio, Janvier, André Almeida, Alberto Baio, Anderson, Nelson da Luz, Celton Biai, Jason Bahamboula e Afonso Freitas.

O Trofense apresentou-se com a seguinte equipa: Tiago Silva; Daniel Liberal, Caio, Duarte e Pablo Maldini; Beni, Andrezinho e Tiago Antunes; Alexandre, Pachu e Carrapeta.

Jogaram ainda: Orest, Tiago André, Elias, Marcos Valente, Tiago Manso, Vasco Rocha, Vilson, Leiras, Bruno Moreira e Traquina

Refira-se que Mikel Villanueva saiu com queixas do jogo com o Trofense logo aos 25 minutos. O internacional venezuelano queixou-se da coxa direita e foi substituído por Maxwell Woledzi.