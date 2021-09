V. Guimarães homenageia quatro sócios em dia do 99.º aniversário do clube

No dia em que comemora 99 anos, o V. Guimarães homenageou quatro associados que completaram 75 anos de filiação ao clube. A cerimónia teve lugar no Paço dos Duques de Bragança.





Os associados Armando Humberto Gomes Alves (n.º 4) e José Joaquim Silva Guimarães (n.º 7) receberam as lembranças do clube das mãos de Miguel Pinto Lisboa e José António Antunes. Por motivos de saúde de última hora o sócio n.º 5, José Francisco, não esteve presente, enquanto Fernando Pinto Cancela Gusmão (n.º 6) foi representado pelo filho.Na cerimónia, o presidente vitoriano, Miguel Pinto Lisboa, sublinhou a ideia de que "neste momento em que celebramos o passado e projetamos o futuro, as primeiras palavras são para os vitorianos, os vitorianos do presente, que revelam uma paixão cada vez mais viva na nossa cidade e que é extensível a todo o mundo que visitamos. Penso também nos vitorianos de sempre, que tendo já partido persistem nas nossas memórias como embaixadores do clube"."O Vitória é de todos aqueles que ao longo de 99 anos pensaram e construíram um clube que não tem igual. Penso, hoje, em particular no Neno, alguém que vivia com emoção estes dias, sempre atentos a todos os pormenores. Temos orgulho por sermos de um clube que honra e respeita os seus e que nunca esquece aqueles que o fazem especial", acrescentou.Miguel Pinto Lisboa destacou que no V. Guimarães "todos somos importantes e por isso todos somos especiais. Sei que os vitorianos percebem e concordam que o clube distinga e preste homenagem aqueles que mantêm uma ligação umbilical que perdura por décadas. É com especial satisfação que temos a oportunidade de distinguir quatro sócios que completam 75 anos de filiação ao Vitória, são os principais testemunhos vivos da extensa e rica história do clube. A alma do Vitória são os seus associados. É com enorme emoção que temos o privilégio de distinguir quatro sócios que completam 75 anos de filiação.Na cerimónia, marcaram presença dois ex-presidentes do Vitória, Emílio Macedo da Silva e Pimenta Machado, assim como o presidente da Câmara, Domingos Bragança, e o Arcebispo Primaz de Braga, D. Jorge Ortiga, entre outras individualidades ligadas à história do clube, como os deputados à Assembleia da República André Coelho Lima e Emídio Guerreiro.