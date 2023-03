V. Guimarães "indignado" com postura de alguns delegados da Liga com Moreno

No dia em que a Liga Portugal revelou que Moreno Teixeira – o organismo indicou o seu adjunto, João Aroso - foi eleito o Treinador do Mês de Fevereiro, numa votação em que bateu Roger Schmidt (Benfica) e daniel Sousa (Gil Vicente), o V. Guimarães assume estar "indignado" com a postura de alguns Delegados.De acordo com o que foi possível apurar, a estrutura dos vimaranenses já deu conta aos responsáveis da Liga Portugal da sua "indignação" e mesmo "desilusão" com a postura assumida por alguns delegados com o treinador. Moreno Teixeira, por não ter ainda o nível IV, está inscrito como treinador adjunto e já foi multado sete vezes pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol devido aos relatórios dos Delegados da Liga Portugal.A SAD liderada por António Miguel Cardoso lamenta a "falta de compreensão" por parte dos delegados, depois de no início da época ter procurado sensibilizar a Liga Portugal para esta questão. O V. Guimarães regista o facto de alguns delegados terem assumido uma postura "mais pedagógica", através de avisos que são atendidos por Moreno Teixeira, ao mesmo tempo que outros optam por apenas apontar as falhas do treinador, que resultam em multas avultadas.