V. Guimarães inicia processo de renovação de lugares anuais na segunda-feira

O V. Guimarães anunciou que vai iniciar o processo de renovação de lugares anuais no Estádio D. Afonso Henriques na segunda-feira.O período até ao dia 8 de julho está destinado à renovação de lugares anuais, o dia 9 de julho (sábado) será para troca e, a partir de 11 de julho (segunda-feira), os associados podem adquirir novos lugares. Os preços variam entre os 20 euros, no caso para a bancada Inferior Sul, e os 195 euros, nos lugares Corporate. Crianças, jovens e associados com mais de 50 anos de filiação têm descontos.Todo o processo relacionado com os lugares anuais no recinto do V. Guimarães pode ser tratado online, no atendimento ao associado no estádio ou nas lojas oficiais do clube.