V. Guimarães inicia venda de bilhetes para o jogo com o Portimonense nesta terça-feira

O V. Guimarães anunciou que vai iniciar o processo de venda de bilhetes para o jogo com o Portimonense nesta terça-feira. O clube vitoriano revelou ainda que a lotação do Estádio D. Afonso Henriques vai estar limitada a 33 por cento, ou seja, apenas será permitida a presença de cerca de 9900 pessoas no recinto.





"Durante terça e quarta-feira, a oferta é exclusiva para os sócios detentores de lugar anual 2019/20 e que não tenham aderido aos vouchers de crédito sobre os cinco jogos realizados sem presença de público. A partir de quinta-feira, a venda é alargada a todos os sócios detentores de lugar anual 2019/20. A partir de sexta-feira os bilhetes passam também a estar disponíveis para todos os restantes associados, sejam eles sócios sem lugar anual 2019/20, sócios que tenham aderido aos planos faseados de regularização de quotas ou novos sócios", podia ler-se no comunicado.Os bilhetes estarão disponíveis por um preço que varia entre os 3 e os 13 euros, sendo que os adeptos que queiram assistir ao jogo têm de ter certificado de vacinação ou um testes negativo à Covid-19.