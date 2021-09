V. Guimarães inicia venda dos lugares anuais para os jogos da presente época

O V. Guimarães anunciou esta quinta-feira que vai dar início ao processo de renovação e venda de lugares anuais para os restantes jogos da presente temporada, cujas condições e prazos a respeitar serão divulgados nos próximos dias.





O clube minhoto mostrou-se ainda satisfeito pelo facto de voltar a ser permitida a lotação total nos estádios."O Vitória Sport Clube recebeu com grande satisfação o ofício que confirma a lotação total dos recintos desportivos e que concretiza, finalmente, uma aspiração do Clube e uma realidade em prol da qual o Vitória muito batalhou.É uma medida que faz jus ao enorme esforço coletivo realizado entre os vários agentes desportivos e que tem contado com a colaboração responsável dos adeptos, que assim veem concluído um longo período de limitações impostas ao seu acesso aos recintos desportivos.Perante este novo dado, já internamente debatido e perspectivado, o Vitória Sport Clube informa que irá iniciar o processo de renovação e venda de lugares anuais para o que resta da temporada 2021/22, remetendo para os próximos dias o anúncio das condições e dos prazos a respeitar, tomando em linha de conta que o próximo jogo no D. Afonso Henriques só se disputa a 22 de outubro."