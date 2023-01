V. Guimarães inscreve Tomás Händel na Liga Bwin

O V. Guimarães revalidou a inscrição de Tomás Händel nos serviços da Liga Portugal, sinal de que o médio pode ser opção para Moreno Teixeira na segunda metade da temporada.A inclusão do vimaranense no lote de jogadores inscritos pelo Vitória foi revelada pela própria Liga Portugal, na actualização das inscrições de janeiro.Tomás Händel realizou o último jogo com a camisola do Vitória há quase um ano, a 13 de fevereiro de 2022. Desde então, tem estado sob a alçada do departamento médico, a recuperar de uma lesão muscular grave.Na mesma actualização da Liga Portugal podemos constatar que a inscrição de Denis Duarte já foi deferida, pelo que o defesa-central passa a entrar nos planos da equipa B.