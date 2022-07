V. Guimarães já conhece árbitros para os jogos com o Puskás Akadémia

A UEFA já nomeou as equipas de arbitragem que vão dirigir os encontros entre o V. Guimarães e o Puskás Akadémia, da 2.ª pré-eliminatória da Liga Conferência Europa.De acordo com as informações disponibilizadas no site da UEFA, o árbitro principal do jogo da 1.ª mão, que terá lugar no Estádio D. Afonso Henriques no dia 21, será o arménio Henrik Nalbandyan. A equipa de arbitragem fica completa com os assistentes Mesrop Ghazaryan e Sargis Hovhannisyan e o quarto árbitro Shahen Aghayan.Para a partida da 2.ª mão, que se realiza no dia 28, a UEFA indicou uma equipa de arbitragem da Dinamarca. O árbitro principal será Jakob Alexander Sundberg, os assistentes Deniz Yurdakul e Lars Rix e o quarto árbitro Jonas Hansen.