V. Guimarães já liquidou dívida relativa às ações de Mário Ferreira

O Vitória já liquidou a totalidade da dívida que tinha com Mário Ferreira, anterior acionista maioritário da SAD vitoriana.Deste modo, o empresário já não detém qualquer parte da sociedade, sendo o clube agora o detentor da maior fatia.O processo das ações, refira-se, ainda não está totalmente fechado, uma vez que há arestas para limar até com a V Sports. Seja como for, garantido é que o fundo, que vai entrar na sociedade, ficará apenas com os 46% que foram aprovados em assembleia geral.