V. Guimarães já sabe os possíveis adversários no sorteio da Conference League

O V. Guimarães é a primeira equipa portuguesa nos sorteios das competições da UEFA na temporada 2022/23. Os minhotos entram em cena na 2.ª pré-eliminatória da Conference League, sendo que o sorteio dessa fase está agendado para esta quarta-feira, às 12 horas, em Nyon, Suíça.Os vitorianos são cabeças-de-série para este sorteio e, atendendo ao elevado número de clubes nestas fases das competições e para agilizar o sorteio, a UEFA dividiu o 'main path' da Conference League em nove grupos de 10 equipas, 5 delas cebeças-de-série e outras tantas não cabeças-de-série. O Vitória está colocado no grupo 8.Assim sendo, o cojunto de Guimarães irá jogar com o Djurgardens (Suécia), o Levski Sofia (Bulgária), o Puskás Akadémia (Hungria), o Racing Union Luxembourg (Luxemburgo) ou contra o vencedor do duelo da 1.ª pré-eliminatória entre o Floriana (Malta) e o Petrocub (Moldávia).A 2.ª pré-eliminatória será disputada nos dias 21 e 28 de julho.