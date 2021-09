V. Guimarães multado em mais de 2 mil euros por incidentes em Arouca

O Vitória foi multado em 2.234 euros pelo Conselho de Disciplina da FPF, devido a episódios registados no decurso do encontro com o Arouca e enquadrados como comportamento incorreto do público.





A maior fatia (1.627 euros) deve-se ao facto de os adeptos do Vitória terem deflagrado "um pote de fumo antes do início do jogo e outro aos 54 minutos" e ainda um "flash-ligh aos 7 minutos após o golo da equipa".Os restante 607 euros explicam-se com o comportamento de "três adeptos que saltaram a vedação para o terreno de jogo, sendo de imediato retirados pelas forças de segurança, para a respetiva bancada sem causar distúrbios". Este episódio, de acordo com o comunicado do CD da FPF, registou-se aos 72'.O Arouca acabou por ser também multado em 408 euros, devido à entrada de objetos pirotécnicos no seu estádio.