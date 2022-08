V. Guimarães multado em quase 5 mil euros por distúrbios no jogo com o Portimonense

O mapa de castigos da terceira jornada da Liga Bwin revela esta quarta-feira multas ao Vitória de Guimarães, de cerca de 5 mil euros, devido a distúrbios dos adeptos vimaranenses no Estádio Municipal de Portimão durante o encontro da terceira jornada do campeonato. De acordo com o documento hoje divulgado pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), os adeptos do Vitória entoaram cânticos insultuosos e arremessaram ainda garrafas vazias, isqueiros e também duas moedas para o interior do relvado.

Por estes distúrbios, o clube da Cidade Berço foi multado em 714 euros. Mas as multas aplicadas pelo CD da FPF ao Vitória de Guimarães não se ficam por aqui. De acordo com o mesmo documento, os vimaranenses foram ainda multados em 1.340 euros por "posse e deflagração de artefactos pirotécnicos. Já no momento da polémica celebração de Yago, avançado brasileiro Portimonense, a reação dos adeptos vitorianos vai custar ao clube de Guimarães um total de 2.856 euros, por culpa da destruição de duas vedações de segurança, da vedação que separa as bancadas entre adeptos visitantes e visitados e pelo arremesso de uma cadeira para o terreno de jogo, que resultou numa interrupção de três minutos.

No total, o comportamento dos adeptos do Vitória na deslocação ao Municipal de Portimão custaram ao clube 4.910 euros.

De ressalvar ainda um processo disciplinar instaurado ao clube, ainda que seja para já desconhecida a sua natureza.

Portimonense com multa... bem mais ligeira

O Portimonense também não escapou ao CD da FPF, tendo o clube algarvio sido multado em 408 euros por "entrada e permanência de materiais pirotécnicos - objetos não autorizados" no estádio.