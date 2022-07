O V. Guimarães está em negociações com o Granada para garantir o empréstimo do avançado Antoñín Cortés. A informação é avançada esta sexta-feira pelo portal Ideal.es.Antoñín Cortés tem sido associado ao V. Guimarães desde o início desta semana. Os rumores ganharam agora consistência com as informações publicadas em Espanha, que dão conta que o Granada está a negociar a cedência do avançado.Natural de Málaga, Antoñín Cortés está contratualmente ligado ao Granada. Contudo, nas últimas épocas esteve emprestado ao Málaga e Rayo Vallecano. Utilizado em 61 jogos, tem o registo de nove golos na 2.ª Liga espanhola.Com 22 anos, Antoñín Cortés começou por jogar no CD El Palo. Na época 2018/2019 chegou ao Málaga e em 2019 foi transferido para o Granada, onde teve a primeira experiência na 1.ª Liga espanhola.