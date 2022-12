V. Guimarães negoceia renovação de Rui Correia

O Vitória está em negociações com Rui Correia tendo em vista a renovação do contrato do jovem defesa-central da equipa B.A SAD vitoriana já apresentou uma proposta ao jogador vimaranense, válida por mais três épocas. Contudo, as duas partes ainda não chegaram a um acordo, pelo que em breve deverá decorrer uma nova ronda negocial.Rui Correia, de 20 anos, termina a ligação ao Vitória em junho do próximo ano, pelo que fica livre para assinar por outros clubes a partir de janeiro. Com um percurso na formação iniciado no vizinho Vizela, o defesa-central que tem atuado pela equipa B chegou ao Vitória no decorrer da época 2018/2019 para atuar na equipa sub-19. Depois da estreia pelos sub-23 na temporada 2020/2021, ganhou um lugar na formação B e já foi chamado por Moreno Teixeira aos trabalhos da equipa principal. Aliás, esteve no banco no jogo com o Vilafranquense, a 19 de novembro, da 1.ª jornada da Fase 1 da Taça da Liga.Com uma cláusula de rescisão fixada em 30 milhões de euros, que expira no final do contrato, Rui Correia pretende continuar no Vitória. Contudo, a empresa que o representa já foi sondada por clubes da Liga para perceber em que condições podem avançar para a sua contratação tendo em vista a época 2023/2024.