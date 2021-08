V. Guimarães oficializa contratação de Tiago Silva

Tiago Silva foi apresentado esta manhã como reforço do V. Guimarães, clube com o qual assinou um contrato válido até junho de 2026, ficando protegido por uma cláusula de rescisão de 50 milhões de euros. Segundo nota oficial do Vitória, "a operação não envolve contrapartidas financeiras" e a SAD minhota fica "com 50% dos direitos económicos do jogador".





Senhoras e senhores, a vossa atenção: Tiago Silva é #Conquistador! pic.twitter.com/f5uXPU974b — Vitória Sport Clube (@VitoriaSC1922) August 7, 2021

O médio, de 28 anos, vai vestir a camisola 88 ao serviço dos conquistadores, depois de uma temporada ao serviço dos gregos do Olympiacos. Aliás, foi o atraso dos gregos na emissão de um documento que foi adiando a apresentação oficial de Tiago Silva, já que em Guimarães tudo estava pronto para a oficialização do acordo, pois o médio já se encontrava no Castelo desde terça-feira. E o Olympiacos não se livrou de um subtil recado no vídeo de apresentação de Tiago Silva.