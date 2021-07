V. Guimarães oficializa contratação de Toni Borevkovic

O V. Guimarães oficializou esta quinta-feira a contratação do croata Toni Borevkovic, defesa central de 24 anos, que chega do Rio Ave.





Segundo a informação divulgada pelos vitorianos, o jogador assinou até 2026 e ficou com uma cláusula de rescisão de 50 milhões de euros.O V. Guimarães acrescenta que fica detentor de 80% dos direitos económicos do central croata, pelo valor de 1,2 milhões de euros, com opção de compra pelos restantes 20%.Borevkovic jogou no Rio Ave nas três últimas épocas, tendo disputado 83 jogos na Liga.O defesa vai já integrar o treino desta manhã.