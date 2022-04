V. Guimarães oficializa saída de Flávio Meireles

?? Personalidade, ambição e o exemplo claro do que é ser Vitória Sport Clube



Obrigado, Flávio Meireles ??#TodosPor1 pic.twitter.com/9MXZMCv7hm — Vitória Sport Clube (@VitoriaSC1922) April 8, 2022

O V. Guimarães oficializou, esta manhã, a saída de Flávio Meireles. Depois do antigo capitão ter anunciado o fim da ligação ao clube, o Vitória anunciou o acordo numa nota emitida no site oficial.No texto em que recordam o passado de Flávio Meireles, os vimaranenses sublinham que o antigo diretor desportivo e coordenador das equipas A e B "ficará na história do clube pelo exemplo de liderança, personalidade e competência demonstrados" desde que chegou a Guimarães, há 30 anos."O Vitória deseja os maiores sucessos pessoais e profissionais a Flávio Meireles, despedindo-se de um dos seus maiores representantes. Até breve", pode ler-se ainda no comunicado da Direção de António Miguel Cardoso.