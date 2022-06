V. Guimarães oficializa saída de Gui para o Almería

?? R O J I B L A N C O ??



?? | La UD Almería y el Vitória Guimarães SC llegan a un acuerdo para el traspaso del centrocampista Guilherme Guedes y firma para las próximas 6 temporadas.



¡Bienvenido! #GuiRojiblanco pic.twitter.com/wLvYvBGli7 — UD Almería (@U_D_Almeria) June 23, 2022

O V. Guimarães oficializou esta quinta-feira a transferência de Gui para o Almería. O médio de 20 anos, ruma ao emblema da liga espanhola pelo qual assinou um contrato de 6 épocas.Embora nenhum dos clubes tenha divulgado o valor do negócio, Record já adiantara que a transferência vai valer 3 milhões à cabeça, com mais 2 em objetivos. Além disto, o Vitória salvaguarda 25% de uma futura venda."A Vitória Sport Clube – Futebol, SAD informa que chegou a acordo com o UD Almería para a transferência do jogador Gui. Devido a uma cláusula de confidencialidade, o valor da operação será divulgado aquando do encerramento do mercado de transferências.O jogador natural de Santa Marta de Penaguião chegou ao Vitória SC na temporada 2012/13, tendo passado 10 temporadas de Rei ao peito. Internacional português nos escalões de sub-18 e sub-20, Gui estreou-se na equipa principal do Vitória na época transata, tendo feito cinco jogos na Liga Portugal bwin. O médio de 20 anos jogará, agora, na LaLiga de Espanha.O Vitória deseja a Gui as maiores felicidades para esta etapa da sua carreira".