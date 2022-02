Sacko cedido ao Saint-Étienne até junho sem opção de compra

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

vai representar o Saint-Étienne, a título de empréstimo, até final da temporada ??



Boa sorte, Sacko pic.twitter.com/vXq6B88ER4 — Vitória Sport Clube (@VitoriaSC1922) January 31, 2022

Sacko é reforço do Saint-Étienne por empréstimo do Vitória até ao final da época. A cedência não contempla qualquer opção de compra para o emblema francês, que pagará uma taxa de empréstimo no valor de 300 mil euros.O internacional maliano, de 26 anos, deixa Guimarães depois de ter chegado, em 2015/16, para reforçar a equipa B. Esta temporada levava 17 jogos realizados às ordens de Pepa.