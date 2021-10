V. Guimarães organiza debate sobre o cartão do adepto

O V. Guimarães vai organizar, em conjunto com a Comissão do Centenário, um debate sobre um dos temas quentes da atualidade do futebol português: o cartão do adepto.





O evento vai decorrer na bancada sul inferior Estádio D. Afonso Henriques - curiosamente, a bancada onde ficavam as claques adversárias e que hoje serve para o sector do cartão do adepto -, no dia 29 de outubro, pelas 21h30, e contará com a presença de Rodrigo Cavaleiro, da Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto (APCVD), Helena Pires, diretora executiva da Liga, João Lobo, da Associação Portuguesa de Defesa ao Adepto (APDA), e representantes do V. Guimarães e de sócios e adeptos. A moderar estará Emídio Guerreiro, membro da Comissão do Centenário e antigo Secretário de Estado da Juventude e do Desporto.O acesso ao debate será livre, mas limitado à lotação do espaço. Em todo o caso, os interessados poderão seguir o evento através da transmissão que será feita em direto no Facebook do Vitória.