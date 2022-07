V. Guimarães pede retirada de caso Marega de livro escolar

O V. Guimarães reagiu, este domingo, à inclusão do conhecido caso Marega num livro de filosofia do 10.º ano. Em comunicado, o emblema vitoriano diz que esta situação potencia "a criação de um estigma injustificado", até porque, recorda, foi absolvido de todas as acusações. Por essa razão, exige a sua retirada."Filosofia. O dicionário classifica a filosofia como sendo a "indagação racional sobre o mundo e o homem, com o propósito de encontrar a sua explicação última; aspiração ao conhecimento das coisas pelos seus princípios imutáveis e não pelos seus fenómenos transitórios".A principal editora nacional prepara-se para lançar um livro sobre Filosofia destinado a alunos do 10.º ano, da autoria de Susana Teles de Sousa, Isabel Pinto Ribeiro e Rui Areal, intitulado "Ágora", que chegará a inúmeras escolas do país, e cujo conteúdo, para espanto dos vitorianos e vimaranenses, contém como caso de estudo o posicionamento ético levado a cabo pelo pivot do telejornal de um canal generalista português, ao "relatar" os acontecimentos do passado dia 16 de fevereiro de 2020, em que o jogador Marega abandonou o terreno do Estádio D. Afonso Henriques.A condenação pública foi rápida (e televisionada ao som do vento…), a assunção de culpa foi traçada, um estigma generalizado foi criado. Quem tão depressa quis julgar e moldar a opinião publica, não foi tão célere a repor a verdade sobre os factos decididos pelos tramites do sistema judicial português que, depois de colocados em marcha, resultaram no pedido de desculpas por parte de três espectadores que estavam nas bancadas do D. Afonso Henriques naquele jogo, assim como as absolvições, em todos os processos em que o Vitória Sport Clube era réu. Repetimos, para que os ventos possam levar esta verdade irredutível: o Vitória Sport Clube foi absolvido de todos as acusações referentes a este caso.Voltando à filosofia e ao seu sentido figurado, o mesmo dicionário classifica-a, ainda, como o "conjunto de princípios que orientam o comportamento ou a conduta", e é a filosofia de vida dos nossos adeptos, das nossas gentes, dos vimaranenses, que o Vitória Sport Clube pretende realçar.É filosofia em Guimarães tornar as crianças recém-nascidas sócias do Vitória. É filosofia em Guimarães passar-lhes os valores do vitorianismo, e o porquê do clube ter escolhido as cores preto e branco. É filosofia em Guimarães passar o bairrismo e o fervor associado ao ser-se vitoriano às gerações futuras. É filosofia em Guimarães ser-se do clube da terra. É filosofia em Guimarães termos uma massa adepta fervorosa e apaixonada, que faz do Estádio D. Afonso Henriques um dos mais icónicos do futebol português, e que é, ano após ano, o clube com mais adeptos presentes, a seguir às três equipas com maior mediatismo em Portugal. É filosofia em Guimarães seguir-se a equipa para todo o lado, e apoiar com um fervor único que inveja qualquer massa adepta adversária. É filosofia em Guimarães ser-se Vitória.Por todas as razões, e por se sentirem visados de forma infundada, os vitorianos, os vimaranenses e o Vitória Sport Clube exigem a retirada do referido caso de estudo deste livro, que potencia a criação de um estigma injustificado sobre milhares de adeptos e sobre um clube que celebra, dentro de dois meses, o seu Centenário."