O Vitória está em negociações avançadas para garantir a contratação de Manu Silva. O jogador do Feirense vai, tudo indica, mudar-se para Guimarães no fecho deste mercado de Inverno.De acordo com as informações recolhidas, as negociações entre os dois clubes estão adiantadas e devem ficar fechadas nas próximas horas. A transferência deverá ser consumada esta terça-feira, data limite para inscrições nesta janela de mercado.Manu Silva, de 21 anos, cumpre a terceira temporada na equipa principal do Feirense, onde é orientado por Rui Ferreira, ex-jogador do Vitória. Natural de Santa Maria da Feira, o médio cumpriu grande parte do trajecto ma formação do Feirense depois de ter iniciado a carreira no União de Lamas. Segue-se o Vitória, com um contrato de longa duração.