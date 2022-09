V. Guimarães perto de garantir extremo do Celtic por empréstimo

O V. Guimarães está na iminência de contratar Mikey Johnston, extremo que pertence aos quadros do Celtic. A informação está a ser avançada pela imprensa escocesa, que aponta a um empréstimo de um ano.Desde cedo visto como uma grande promessa do futebol escocês, Mikey Johnston, de 23 anos, tem tido algumas dificuldades em afirmar-se em pleno no Celtic, muito por força das lesões.Agora, está perto de mudar-se para o Minho, onde vê esperanças de competir com regularidade ao mais alto nível.