V. Guimarães presta homenagem a sócios com mais de 75 anos de filiação

O V. Guimarães homenageou, esta quinta-feira, cinco sócios com mais de 75 anos de filiação ao clube, tendo sido entregues os novos cartões aos associados em questão.José Luís Xavier Fernandes, Jaime Pereira da Cunha, Fernando Pinto Cancela Gusmão, José Joaquim Silva Guimarães e Armando Martins Ribeiro da Silva tiveram assim oportunidade de visitar a tribuna do Estádio D. Afonso Henriques, sendo que Armando Humberto Gomes Alves e José Francisco, também eles sócios há mais de 75 anos, não puderam marcar presença por questões pessoais. A cerimónia serviu ainda para oficializar José Luís Xavier Fernandes como associado número 1 dos minhotos."Este é um dos momentos mais felizes da minha vida. Este cartão não vai para a minha caixa de recordações, vai ficar no meu coração. Vai lá ficar até o meu coração falhar", referiu José Luís Xavier Fernandes, que abordou diretamente o presidente António Miguel Cardoso: "Estou muito satisfeito com o seu desempenho. A coisa está a correr e, por isso, peço-lhe que não perca o entusiasmo. Peço-lhe que continue a fazer tudo para fazer do Vitória um clube melhor."Por seu lado, António Miguel Cardoso, que se fez acompanhar por vários elementos da direção e pelos capitães Bruno Varela e Jorge Fernandes, deixou uma mensagem de gratidão aos sócios. "O que vejo nos vossos olhos enche-me de orgulho. Enquanto cá estivermos, vamos fazer tudo para tornar o clube cada vez mais forte e sério, a ser outra vez aquele clube que vocês já conheceram no passado. A vossa sensibilidade é um exemplo para nós, é o que levamos desta vida. E quando fizerem 100 anos de sócios, cá estará o clube para vos receber", asseverou.