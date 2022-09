V. Guimarães promove jogos particulares com equipas do distrito de Braga

O Vitória de Guimarães, da Liga Bwin, vai promover um ciclo de jogos particulares com equipas de escalões inferiores do distrito de Braga, estando o primeiro agendado para quarta-feira, com o Joane.

Segundo nota publicada no sítio oficial vitoriano, o duelo com a formação do Pró-Nacional, o principal campeonato da Associação de Futebol de Braga, está marcado para as 20:00, no Estádio de Barreiros, na vila de Joane, território do concelho de Vila Nova de Famalicão na fronteira com o concelho de Guimarães.

Os vitorianos realçam que o ciclo, intitulado 'Conquistadores on tour', visa levar a equipa principal de futebol aos "estádios do distrito [de Braga] para a disputa de uma partida com equipas que competem em campeonatos de escalões inferiores", principalmente "nas redondezas de Guimarães e nos concelhos limítrofes".

Também criada para fomentar "a proximidade entre o clube, a região e os seus adeptos", a iniciativa contempla ainda "visitas regulares" de atletas do Vitória de Guimarães a escolas e a instituições de solidariedade social, a começar pela Escola Básica de Joane, na manhã de quarta-feira.