V. Guimarães prossegue estágio já sem Rochinha e Pepa chama jovem central

O V. Guimarães realiza esta terça-feira o segundo dia do estágio em Melgaço - que conta com 28 jogadores -, já sem a presença de Rochinha, que já estará em Lisboa para assinar pelo Sporting Para colmatar a vaga do capitão, Pepa chamou o jovem central Maxwell Woledzi, que começou a pré-época com a equipa profissional mas acabou por ser um dos quatro dispensados na véspera da saída para o estágio.