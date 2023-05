V. Guimarães reagiu assim ao arquivamento do processo a Al Musrati

No seguimento do arquivamento do processo disciplinar instaurado a Al Musrati, médio do Sp. Braga, o V. Guimarães utilizou a sua conta no Twitter para comentar a decisão.Numa sequência de tweets, os vitorianos escreveram a mensagem "arquivado...", acompanhada das imagens utilizadas para suportar a queixa do clube, que alegou que o líbio terá feito gesto obscenos para os adeptos, no final do dérbi minhoto da 22.ª jornada.