V. Guimarães recebe Medalha de Honra ao Mérito Desportivo

O V. Guimarães recebeu a Medalha de Honra ao Mérito Desportivo, uma das mais altas distinções do Governo de Portugal no plano desportivo, na noite desta quinta-feira, no âmbito da gala do centenário do clube.João Paulo Correia, Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, entregou a distinção a António Miguel Cardoso, presidente do V. Guimarães. O representante do Governo português fez ainda um discurso, durante o qual foi continuamente apupado por parte dos adeptos presentes no Multiusos de Guimarães, com outros a procurarem amenizar o ambiente."Quero agradecer o convite que fizeram ao governo de Portugal para que se associassem à gala. Encontro-me aqui a representar o Governo com muita alegria, honra e orgulho pelos 100 anos do Vitória SC. O país desportivo admira e tem orgulho na história deste clube. O contributo que deram ao desporto português, torna-o num dos maiores de Portugal, ecléctico, multi-desportivo e com futuro. Têm um sentir e viver que se distingue dos outros clubes. Gostaria de reconhecer aqui a paixão dos adeptos e associados do V. Guimarães. A força dos clubes vem dos seus adeptos e estes são uma força imensa, por isso se o Vitória é hoje admirado é também por eles", disse João Paulo Correia, nunca parando o seu discurso perante as manifestações de desagrado, interrompidas pontualmente por alguns aplausos-