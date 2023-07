V. Guimarães recebe primeiro banho de multidão da temporada

O plantel do Vitória recebeu o primeiro banho de multidão da temporada 2023/2024. Numa manhã quente, com as temperaturas já perto dos 30 graus, cerca de meio milhar de adeptos compareceram na Academia para assistirem ao treino conjunto, que substituiu a partida com a Oliveirense, cancelada a meio da semana.No final da primeira semana de trabalhos de pré-época, os comandados de Moreno Teixeira, que esteve sempre muito interventivo, conviveram com os adeptos após um jogo que durou 50 minutos, disputado num campo mais reduzido que o habitual. O avançado André Silva, que atuou na equipa que alinhou com coletes verdes, abriu o marcador, enquanto o extremo Jota Silva apontou o golo do empate.Completamente operacional depois de ter treinado com limitações ao longo da semana, Safira foi um dos destaques do apronto, sobretudo nos exercícios destinados a apurar a finalização, em que se mostrou como o mais concretizador. André André, lesionado, voltou a falhar o treino, que contou com mais uma cara nova, o lateral Alberto Costa, recrutado à equipa B.As equipas alinharam com os seguintes jogadores:Coletes verdes: Bruno Varela (Gui); Miguel Maga, Jorge Fernandes, Manu Silva, Ni e Afonso Freitas; Diogo Sousa, Dani Silva (Rodrigo Duarte) e Tiago Silva; Nelson da Luz e André Silva.Sem coletes: Charles (Rafa); Bruno Gaspar, Tounkara, Matheus Índio, Mikel Villanueva e Martim Alberto; Tomás Händel, Gonçalo Nogueira e João Mendes; Jota Silva e Safira.Este domingo, os eleitos de Moreno Teixeira seguem para o Algarve, onde irão cumprir um estágio que contempla dois jogos de preparação, frente ao Middlesbrough e Wolverhampton, de Inglaterra, nos dias 8 e 9 de Julho, respetivamente.