V. Guimarães recusa redução de lotação e vai criar pontos de testagem

O V. Guimarães não vai proceder a qualquer limitação na lotação do Estádio D. Afonso Henriques, com vista a assegurar que os adeptos não tenham de efetuar teste à Covid-19 para entrar. A garantia foi dada por Miguel Pinto Lisboa, presidente dos conquistadores, para quem reduzir o acesso ao estádio a cinco mil pessoas é algo que não faz sentido num "emblema da dimensão do Vitória"."Isso não faz qualquer sentido num clube com a dimensão do Vitória, quando já temos mais de 12.000 lugares anuais vendidos. Como íamos privar os nossos adeptos, que compraram o seu lugar. Eu acho que a regra não devia ser de 5.000 lugares, porque 15.000 pessoas num estádio como o do Vitória tem um risco menor do que 5.000 pessoas no estádio do Portimonense. Se calhar, a regra deveria ser um percentual da lotação do estádio e não um número absoluto. Mas, a regra é esta e nós cumprimos a regra", apontou Miguel Pinto Lisboa.Seja como for, para ajudar os adeptos, o Vitória está a planear colocar pontos de testagem em redor do estádio. "O Vitória está a estudar um conjunto de medidas que vão ser fechadas em breve. Se temos por objectivo ter o estádio cheio, com o máximo apoio dos nossos adeptos, porque essa força catapulta a nossa equipa para um patamar superior, temos de criar condições para que isso seja uma realidade. Vamos facilitar com a criação de pontos de testagem, porque tem de ser concentrada. Temos de criar condições operacionais para facilitar o acesso dos nossos adeptos ao estádio, porque as regras são para cumprir", concluiu.