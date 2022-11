V. Guimarães recusou proposta da Atalanta por Bamba, garantem em Itália

Ibrahima Bamba tem sido um dos grandes destaques do V. Guimarães na presente temporada, sendo vários os clubes das principais ligas europeias atentos ao jovem. Nesse sentido, de acordo com o 'Tutto Mercato', a Atalanta avançou com 4 milhões de euros para garantir a contratação do polivalente jogador, proposta que terá sido recusada pelo Vitória.De acordo com a mesma publicação, a formação de Bérgamo pode avançar com uma nova proposta nos próximos dias, isto numa altura em que já foi noticiado o interesse de clubes como Arsenal, Villarreal e PSG no defesa-central/médio-defensivo. Bamba, recorde-se, renovou recentemente até 2026 e está blindado por uma cláusula de rescisão de 30 milhões de euros.Na presente temporada, o camisola 22, que já foi chamado por Roberto Mancini para um estágio de observação da seleção italiana, alinhou em 16 jogos até ao momento.