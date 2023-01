O V. Guimarães acertou a rescisão do contrato do sul-coreano Jung-Min Kim. O acordo com o médio vigorava até junho de 2024.Jung-Min Kim esteve cedido ao Busan Ipark, da Coreia do Sul, em 2021 e 2022, depois de uma curta passagem por Guimarães. Contratado no verão de 2020, depois de terminado o vínculo que o ligava ao Red Bull Salzburg, Jung-Min Kim foi apenas utilizado em oito jogos pela equipa B, apesar de ter integrado o plantel principal."A Vitória Sport Clube – Futebol SAD deseja a Jung-Min Kim as maiores felicidades pessoais e profissionais", pode ler-se na nota da SAD liderada por António Miguel Cardoso.