V. Guimarães responde ao Sp. Braga: «Iremos retirar as devidas consequências»

O jogo ainda não chegou, mas o dérbi do Minho já aquece fora das quatro linhas, com o V. Guimarães e o Sp. Braga a trocarem comunicados ainda esta quinta-feira. Tudo começou com uma nota oficial dos arsenalistas a visar os vitorianos , em virtude da não cedência da totalidade de bilhetes para o sector visitante, conforme regulamentado. Uma acusação refutada pelo Vitória, também em comunicado.Lembrando que, na 1.ª volta, ficou acordado que o número de bilhetes cedidos aos bracarenses seria semelhantes aos que foram cedidos aos adeptos vitorianos em Braga - 500, em virtude do limite de lotação dos estádios vigente à altura -, o V. Guimarães garante estar a ir além desse acordo, pensando na nova realidade de acesso aos recintos desportivos.Segundo o emblema liderado por Miguel Pinto Lisboa, foi cedida ao Sp. Braga a totalidade do sector visitante, havendo ainda uma venda a decorrer para a denominada zona do cartão do adepto.Em jeito de conclusão, o V. Guimarães garantiu que irá retirar as devidas consequências de todo este processo."No âmbito da organização do jogo relativo à próxima jornada da Liga Bwin e da ocupação do sector visitante, o Vitória Sport Clube informa que:– Aquando do encontro da 1.ª volta, e face à incerteza da evolução da lotação dos estádios e da resolução da polémica relativa às zonas exclusivas para detentores de Cartão de Adepto, foi acordado entre os serviços dos clubes, com correspondências trocadas para o efeito, que o Vitória SC se comprometia a ceder ao SC Braga, na 2.ª volta, o mesmo número absoluto de bilhetes (500) e ao mesmo preço (15€) que tinha sido acertado para o jogo da 4.ª jornada;– Isso mesmo é reconhecido pelo SC Braga em nota publicada no respetivo site oficial, no dia 25 de agosto de 2021, e onde se lê que o Vitória SC "comprometeu-se, por escrito, o mesmo número de bilhetes, com o mesmo custo e as mesmas condições para o jogo da segunda volta em Guimarães";– Face a esta prerrogativa, mas considerando o aumento da lotação permitida nos estádios, o Vitória SC cedeu ao SC Braga a totalidade do sector visitante fora da chamada ZCEAP (Zona com Condições Especiais de Acesso e Permanência), assim excedendo até o que fora acertado entre clubes;– Face ao ignorar do acordado e comunicado por parte do SC Braga, mas sendo coerente com a postura que sempre tem assumido perante o regresso do público aos estádios e com a ideia de abertura máxima e de máximas condições para os adeptos, independentemente de visitados ou visitantes, o Vitória SC informou a Liga Portugal dos passos acima descritos e da decisão de abrir a venda para a ZCEAP, mediante a formal aquisição online em plataforma destinada para o efeito e a título nominal;– O Vitória SC retirará deste processo as devidas conclusões e consequências."