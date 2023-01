V. Guimarães revela que relatórios não mencionam alegados insultos racistas a Boateng

O V. Guimarães revelou que os relatórios do jogo com o Rio Ave, da 16.ª jornada da Liga, disputado no sábado passado, no Estádio D. Afonso Henriques, não mencionam qualquer incidente com o ganês Boateng, que se terá queixado de insultos racistas por parte de adeptos vimaranenses.Num comunicado assinado por António Miguel Cardoso, o V. Guimarães adianta estar na posse de todos os relatórios das autoridades que cumpriram serviço no Vitória-Rio Ave "pelo que, sem nenhuma surpresa, percebemos definitivamente o que já antes era claro. O que é factual é que nestes documentos, onde constam testemunhos das forças policiais e segurança, equipa de arbitragem, elementos do Rio Ave FC e Delegados da Liga Portugal, surge a mesma certeza: não foi perceptível a ninguém a existência de qualquer (alegado) comportamento racista.""As condenações sumárias, os juízos de valor antecipados e as agressões repetidas ao Vitória Sport Clube e à cidade de Guimarães não se vão apagar como borracha sobre lapiseira. (…) Continuaremos juntos nesta luta contra o racismo – que é de todos! – mas, sobretudo, estaremos unidos na defesa da honra e do bom nome do Vitória Sport Clube", concluiu o texto assinado por António Miguel Cardoso.