E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O V. Guimarães anunciou, esta quarta-feira, que chegou a acordo com Ibrahima Bamba para a renovação contratual. O jovem assinou um novo vínculo, este válido até 2025, ficando assim seguro por mais três temporadas e meia e por uma cláusula de 30 milhões de euros.Bamba, de 19 anos, chegou ao Vitória em 2020/21, oriundo do Pro Vercelli, de Itália. Na temporada passada, dividiu-se entre a equipa sub-23 e a equipa B, ao passo que, na atual campanha, tem jogado mais pelos 'bês' enquanto trabalha pontualmente com a formação principal.