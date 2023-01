O Vitória continua ativo no esforço de segurar as mais promissores peças da formação e, nesse sentido, chegou a acordo com José Guilherme para a assinatura de um contrato profissional válido por três anos.O jovem guardião, de 16 anos, fica agora vinculado aos minhotos até 2026, num contrato que prevê a blindagem com uma cláusula de rescisão de 12 milhões de euros, apurouPresença habitual nos sub-17, José Guilherme tem despertado mais atenções pelo facto de ser ocasionalmente chamado aos trabalhos da equipa A. Esta semana, por exemplo, vai treinar sempre integrado às ordens de Moreno."Tenho tido muitos motivos para sorrir, tem sido um ano de coisas boas, onde tenho evoluído muito. Esta assinatura é mais um patamar para eu subir e para continuar a trabalhar", disse o internacional jovem por Portugal aos meios do clube.