V. Guimarães tenta contratação de médio do Corinthians

O V. Guimarães está a tentar a contratação de Mateus Vital, médio-ofensivo, de 24 anos, que está contratualmente ligado ao Corinthians. De acordo com as informações avançadas pelo Grupo Santiago, os minhotos apresentaram uma proposta de três anos de contrato para o jogador, ficando o clube brasileiro com uma percentagem do seu passe.Segundo os dados veiculados pela imprensa brasileira, o jogador mostrou interesse em rumar ao futebol português e regressar à Europa, depois de ter estado emprestado ao Panathinaikos, da Grécia, na época passada. Contudo, o técnico Vítor Pereira não quer perder o médio e será mesmo o maior entrave à concretização da transferência.Mateus Vital também chegou a ser apontado ao Al Wasl, do Dubai, e ao Valladolid, de Espanha, mas os negócios não avançaram pelo mesmo motivo.