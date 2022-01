V. Guimarães tenta defesa-central Alexsandro mas negócio com o Chaves não vai ser fácil

O defesa-central Alexsandro Ribeiro é um dos alvos do V. Guimarães para o eixo da defesa, mas o negócio com o Chaves adivinha-se difícil face à intransigência revelada pelos flavienses para vender o jogador no mercado de Inverno.A SAD dos vimaranenses encetou contactos com os responsáveis do Chaves para perceber em que condições pode garantir, no imediato, a contratação de Alexsandro Ribeiro. Contudo, a abordagem não terá sido bem sucedida uma vez que o emblema de Trás-os-Montes não se encontra vendedor. Na luta pela subida de divisão, os flavienses não querem perder os seus melhores jogadores, pelo que têm rejeitado as sucessivas abordagens. Foi o que aconteceu no caso concreto do Vitória, que pretende, efetivamente, assegurar o jovem defesa-central.Se o negócio não se concretizar neste mercado, a SAD vitoriana espera garantir as condições para que Alexsandro Ribeiro possa mudar-se para Guimarães no Verão. O jogador está a par da vontade do Vitória e tem manifestado interesse em que o negócio possa ser concretizado no imediato. Contudo, também conhece as exigências do Chaves, pelo que se não surgir um reviravolta no processo vai continuar em Trás-os-Montes até ao final da época.Potenciado pelo treinador vimaranense na época de estreia na Liga 2, Alexsandro Ribeiro soma dois golos em 16 jogos. Apesar de ser destro, o defesa-central joga bem com os dois pés e está referenciado por outros clubes da Liga.