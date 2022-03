V. Guimarães tenta garantir inscrição do clube nas competições da UEFA

A direção do V. Guimarães está a desenvolver esforços para garantir a inscrição do clube nas competições da UEFA na temporada 2022/2023.O prazo para a apresentação da documentação exigida pela UEFA termina esta quinta-feira. Nesta altura, a direção de António Miguel Cardoso, que tomou posse no passado dia 10, procura cumprir todas as exigências do processo.Trata-se de uma situação que tem concentrado as atenções da direção vimaranense nos últimos dias, uma vez que o elenco liderado por António Miguel Cardoso considera fundamental a inscrição do clube nas competições organizadas pela UEFA.De acordo com as informações apuradas, o processo ficará completo nos prazos definidos, apesar das dificuldades encontradas nas últimas semanas.