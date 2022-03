V. Guimarães vai a votos para eleger novo presidente: siga em direto

há 1 horas 09:12

Urnas já abriram

É este sábado que os adeptos do V. Guimarães decidem os destinos do clube para os próximos três anos. António Miguel Cardoso, da lista A, Alex Costa, da lista B, e Miguel Pinto Lisboa, da lista C, vão a votos e, apesar de as urnas só terem aberto às 9h, cerca de três dezenas de sócios já estavam à porta do pavilhão do clube antes do início do ato eleitoral