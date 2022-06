V. Guimarães vai homenagear Neno amanhã

O V. Guimãres fará amanhã, dia 10 de junho, às 11h30, no Estádio D. Afonso Henriques, uma cerimónia de homenagem a Neno, no dia em que fará um ano desde o desaparecimento do antigo guarda-redes, lenda vitoriana.Estão previstos momentos de celebração da vida de Neno, assim como o anúncio de algumas homenagens ao antigo jogador e embaixador do clube minhoto.A entrada será exclusiva a convidados e aos órgãos de Comunicação Social.