V. Guimarães vai recorrer da sanção no caso Boateng

Na sequência da sanção aplicada pelo Conselho de Disciplina da FPF no alegado caso de racismo a envolver o avançado Boateng, do Rio Ave, o V. Guimarães vai recorrer da multa de 4.460 euros que lhe foi aplicada, por a mesma se basear unicamente no testemunho do jogador.Segundo o clube, o incidente não foi reportado por mais nenhuma entidade oficial, seja pela PSP ou pela equipa de arbitragem, nem foi percetível nas imagens do sistema de CCTV ou da transmissão televisiva.Os factos em questão dizem respeito ao encontro entre os minhotos e os vilacondenses, realizado no dia 7 de Janeiro, no Estádio D. Afonso Henriques, a contar para a 15.ª jornada da Liga Bwin. Nessa partida, Boateng alegou ter sido alvo de palavras racistas.O encontro terminou com 0-0 no marcador.