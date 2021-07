V. Guimarães vence Feirense no primeiro jogo-treino da pré-época

O V. Guimarães venceu o Feirense este sábado no primeiro jogo-treino da pré-época por 2-1. Ricardo Quaresma, aos 18 minutos, e André André, aos 45 minutos de penálti, apontaram os golos da equipa treinada por Pepa. O único golo do Feirense, também da marca dos 11 metros, foi marcado por Fábio Espinho aos 22 minutos.





Segundo o site do clube, no primeiro onze da época, os vimaranenses alinharam com Matous Trmal, Sílvio, Abdul Mumin, André Amaro, Hélder Sá, Tomás Händel, Gui, André André, Ricardo Quaresma, Marcus Edwards e Herculano.Jogaram ainda pelo V. Guimarães Celton Biai, Antal Bencze, Maga, Miguel Maga, Jorge Fernandes, Rui Correia, Rafa Soares, André Almeida, Joseph, Dani Silva, Nicolas Janvier, Rochinha, Rúben Lameiras e Bruno Duarte.No jogo estiveram ausentes Bruno Varela, em tratamento, João Mendes, por questões pessoais, Oscar Estupiñán, em gestão de esforço, e Sacko que só se apresentou ontem aos trabalhos da equipa.