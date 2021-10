V. Guimarães vence Felgueiras em jogo particular

O V. Guimarães, da Liga Bwin, derrotou esta quarta-feira o Felgueiras, da Liga 3, por 2-1, num jogo particular, informou o clube minhoto no site oficial.

A formação do terceiro escalão inaugurou o marcador na segunda parte, ao minuto 51, pelo extremo Zé Leite, antes dos vimaranenses, a jogarem na sua academia, operarem a reviravolta com golos do ponta de lança Oscar Estupiñán, aos 65', e do defesa central Abdul Mumin, aos 90'.

O treinador vitoriano, Pepa, utilizou 23 jogadores no 'ensaio', tendo deixado de fora Tiago Silva e Quaresma, titulares no último jogo oficial, com o Famalicão (triunfo por 2-1), devido à "gestão de esforço".

Também o defesa central Jorge Fernandes, a "recuperar de uma cirurgia ao nariz", o médio Joseph, em "gestão de esforço", e o ponta de lança Herculano, a "debelar uma entorse", falharam o duelo com o Felgueiras, refere o comunicado.

O Vitória volta a competir oficialmente a 16 de outubro, frente ao Oliveira do Hospital, numa partida a contar para a terceira eliminatória da Taça de Portugal, agendada para as 11 horas, no Estádio Municipal de Tábua, que servirá de casa emprestada à formação da Liga 3.