V. Guimarães vence Mafra por 2-1 no encerramento do estágio de pré-época

O V. Guimarães venceu o Mafra, por 2-1, em jogo particular disputado em Troia, palco do estágio de pré-época vimaranense que termina este sábado.

Após o nulo ao intervalo, a formação minhota adiantou-se no marcador pelo extremo inglês Marcus Edwards, num pontapé de fora da área, aos 64 minutos, e dilatou a vantagem por outro extremo, Rochinha, num remate ao ângulo superior da baliza adversária, aos 75, informam os vitorianos no sítio oficial.

O Mafra estabeleceu o resultado final ao minuto 76, pelo avançado Abel Camará, na conversão de um penálti.

O Vitória iniciou a partida com Matous Trmal na baliza, Sacko, Abdul Mumin, André Amaro e Rafa Soares na defesa, Gui, André André e André Almeida no meio-campo e ainda Quaresma, Bruno Duarte e Oscar Estupiñán no ataque.

Na segunda parte, o treinador dos vimaranenses, Pepa, utilizou outros 14 jogadores, entre os quais os autores dos golos e o reforço para o eixo da defesa Borevkovic.

Depois de concluir o estágio em Troia, localidade do concelho de Grândola, no distrito de Setúbal, o plantel vitoriano disputa o quarto ensaio de pré-temporada na quarta-feira, frente ao Boavista.