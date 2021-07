V. Guimarães vence Sporting B no segundo jogo de preparação

Dois jogos, duas vitórias. O arranque de pré-temporada do V. Guimarães não podia estar a correr melhor. Depois do triunfo frente ao Feirense, por 2-1, no primeiro teste de preparação, os comandados de Pepa voltaram a vencer, desta feita frente ao Sporting B.





Estupiñan e André André foram os autores dos golos vitorianos numa partida que se realizou no One Tráia Training Center, em Tróia, local onde o emblema minhoto se encontra a relizar o estágio de pré-época. O golo do Sporting B foi apontado por Lucas Dias.Pelo Vitória alinharam de início Trmal, Sacko, Jorge Fernandes, Rui Correia, Hélder Sá, Janvier, Joseph, André Almeida, Ricardo Quaresma, Rochinha e Oscar Estupiñán. Jogaram também Antal Bencze, Celton Biai, Maga, Miguel Maga, André Amaro, Sílvio, Rafa Soares, Gui, André André, Edwards, Herculano e Bruno Duarte.